Російський ринок облігацій через санкції Заходу на межі краху

Російський ринок облігацій постраждав через ескалацію конфлікту Москви і Заходу, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.

Як відзначає видання, з початку української кризи приватні компанії з Росії практично не допускаються на глобальні ринки. Це призвело до зростання побоювань, що фірми будуть не в змозі рефінансувати свій борг без підтримки держави, йдеться в статті.

Читайте такожСША готові до нових санкцій проти Росії - міністр фінансів«В останні шість місяців не було пролонговано ніяких єврооблігацій. Це не може тривати довго, і це стає серйозним питанням», - наводить газета слова співробітника великого російського банку. Джерело зазначило, що найбільш вразливим в Росії є ринок облігацій.

Газета також зазначає, що досі санкції Європи проти Москви носили переважно символічний характер в тому числі із-за Болгарії, Кіпру, Люксембургу та інших країн, які мають «особливі стосунки» з Росією. Однак незабаром заходи проти Росії можуть посилитися завдяки Німеччини, додає видання.