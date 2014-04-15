"Укрзалізниця" може випустити єврооблігації цього року

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка в травні минулого року провела успішне розміщення п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол., може повернутися на зовнішній ринок запозичень в поточному році. Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

"Якщо буде на них (облігації - УНІАН) попит, то так. Але знову-таки - під які відсотки? Думаю, для економії коштів деякі проекти будуть заморожені. Наприклад, ЄБРР був готовий надати на оновлення парку кредит у розмірі близько 125 млн доларів. Але потім припинив співпрацю, оскільки в «Укрзалізниці» не реалізовувалися реформи», - сказав Бурбак.

У зв'язку з цим, міністр підкреслив, що реформування такого державного монополіста на ринку залізничних перевезень як "Укрзалізниця" все-таки відбудеться, і висловив надію на швидке відновлення співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за програмою оновлення рухомого складу країни.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року екс-глава "Укрзалізниці" Сергій Болоболін заявляв про підготовку випуску в 2014 році євробондів відомства на суму, що перевищує 500 млн дол.

В середині травня 2013 року «Укрзалізниця» провела успішне розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» спрямувала залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.

Фінансові експерти за підсумками національного форуму транспортної інфраструктури в жовтні 2013 року заявили, що очікують в 2014 році повернення «Укрзалізниці» на світовий ринок запозичень.

Фінансисти прогнозували, що «Укрзалізниця» зможе здійснити випуск своїх боргових паперів вже як єдиний корпоративний емітент - акціонерне товариство, не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.

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