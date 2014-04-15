Мінфін залучив до держбюджету 587,7 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 15 квітня, залучило до держбюджету 587,664 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 77 днів під 9,95% річних, задовольнивши єдину подану заявку інвестора.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу й Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 9 квітня залучив до держбюджету 391,044 млн грн, 8 квітня - 103,663 млн грн, 1 квітня - 282,066 млн грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще два планові ОВДП-аукціони - 22 і 29 квітня.

За оперативними даними Держказначейства на 14 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 24,829 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 17,306 млрд грн, на обслуговування держборгу — 9,380 млрд грн.

Станом на 15 квітня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 292,861 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 170,693 млрд грн, у власності банків - 93,519 млрд грн, нерезидентів - 17,653 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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