Імпортер алкоголю "Винфорт" купує Одеський завод шампанських вин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл дистриб'ютору алкогольних напоїв «Винфорт» (Одеська обл.) на одержання контролю над одним із найбільших українських виробників ігристих вин «Одеським заводом шампанських вин», йдеться в повідомленні АМКУ.

«Надано дозвіл «Винфорт» (м. Одеса) на придбання акцій «Одеського заводу шампанських вин» (м. Одеса), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - сказано в повідомленні комітету.

За даними Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, станом на кінець 2013 року, власником 99,9% акцій «Одеського заводу шампанських вин» була нідерландська «Ді.Сі.Е. Холдінг Б.В.».

Як повідомляв УНІАН, «Одеський завод шампанських вин» у 2013 році отримав 27,4 млн грн чистого збитку, що на 40% більше, ніж у 2013 році. Вартість активів компанії за підсумками минулого року скоротилася на 21,3% - до 110,9 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Винфорт» заснована у 1999 році як підприємство, що спеціалізується в галузі імпорту та торгівлі алкогольними напоями. Компанія імпортує алкоголь під брендами teacher's, Vana Tallinn, GatoNegro, Jim Beam, Ardmore і багатьма іншими.

«Одеський завод шампанських вин» - один із лідерів галузевого ринку. Виробляє 34 види продукції ТМ «Одеса», ТМ «l'odessika» і ТМ «Henri Roederer». З 2009 року завод шампанських вин входить в міжнародну групу компаній «Gruppo CAMPARI».

