Metinvest купив 12% акцій компанії, яка має право на розробку Шимановського родовища

Материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест" - Metinvest B.V. (Нідерланди) придбала за 5 млн дол. перші 12% акцій компанії BKI Cyprus, яка має дозвіл на розробку Шимановського родовища залізних руд (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), повідомляється в прес-релізі групи.

Згідно з повідомленням, закриття угоди передбачає перерахування групою «Метінвест» первинного фінансового внеску в розмірі 20 млн дол. у проект розвитку Шимановського залізорудного родовища за рахунок купівлі 49% акцій BKI Cyprus.

Планується, що 15 млн грн, які залишилися, будуть перераховані на рахунок BKI Cyprus трьома рівними частками - до 15 травня, 16 червня і 15 липня 2014 року.

Завершення інвестування в повному обсязі забезпечить "Метінвесту" 49% в акціонерному капіталі BKI Cyprus. При цьому канадська компанія Black Iron зберігає за собою решту частки в розмірі 51% в BKI Cyprus і залишається відповідальною за управління розвитком проекту Шимановського залізорудного родовища.

«Реалізація угоди дозволить повністю забезпечити фінансування 49% необхідного капіталу пайового будівництва за проектом... Black Iron та «Метінвест» глибоко впевнені в економічній привабливості проекту Шимановського залізорудного родовища і з нетерпінням чекають розвитку даного активу світового класу», - цитує прес-служба президента і генерального директора компанії Black Iron Метта Сімпсона.

За словами генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, розробка Шиманівського родовища дозволить створити додаткові робочі місця та позитивно позначитися на економіці Криворізького регіону.

"Завершення угоди є важливим кроком для України та її економіки. Поряд з поточними проектами групи "Метінвест" розробка Шимановського залізорудного родовища є важливою інвестиційною ініціативою в Україні, яка дозволить збільшити зайнятість, покращити місцеву інфраструктуру і підвищити екологічні стандарти в Кривому Розі», - цитує Риженкова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Black Iron за 13 млн дол. придбала у Geo-Alliance Group Ltd компанію Geo-Alliance Ore East Ltd, яка пізніше була перейменована в BKI Cyprus. Цій компанії належать ліцензії на розробку і дорозвідку Шимановського та Зеленовського родовищ залізної руди в Дніпропетровській області.

У липні 2013 року гірничо-металургійна група «Метінвест» домовилася з Black Iron про здійснення інвестицій у розвиток проекту Шиманівського родовища.

Читайте також«Метінвест» за рік заробив $392 млн

Довідка УНІАН. Компанія Black Iron є частиною великої канадської фінансово-промислової групи Forbes & Manhattan, що спеціалізується на видобутку корисних копалин, до складу якої входять 33 компанії.

«Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).