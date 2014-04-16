Український фондовий ринок значно знизився до середини торговельної сесії в середу, 16 квітня. Зокрема, індекс українських акцій UX знизився на 2,31% - до 1088,33 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів становив 12,9 млн грн, з них на фондовий ринок припадає 7,6 млн грн. Серед лідерів зниження - акції Єнакіївського метзаводу (-5,15%), Авдіївського коксохіму (-3,52%), "Донбасенерго" (-3,18%).

На російському фондовому ринку спостерігається менш значне зниження - індекс ММВБ знизився на 0,55%, індекс РТС - на 0,13%. Акції Сбербанку знизилися на 1,40%, "Газпрому" - на 0,33%, "Лукойлу" - на 0,77%.

На європейських фондових ринках у середу спостерігається зростання - індекс FTSE 100 підвищився на 0,25%, індекс Dax - на 0,71%.