Найбільша біржа біткоїнів Mt.Gox "йде на ліквідацію"

Найбільша у світі біржа кріптовалюти Bitcoin - Mt.Gox (обслуговувала 80% транзакцій з біткоїнами) подала заяву на ліквідацію до суду в Токіо, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними газети, це рішення було прийнято через те, що представники Mt.Gox бачать труднощі в організації зустрічей з кредиторами по всьому світу і не мають реалістичних планів щодо виходу з кризи.

Mt.Gox звернулася до окружного суду Токіо із заявою про банкрутство і попросила захисту від кредиторів у лютому 2014 року. У результаті 750 тис. біткоїнів клієнтів і 100 тис. власних були втрачені - на той момент це було дорівнює приблизно $473 млн. Представник Mt.Gox оголосив на прес-конференції в суді Токіо про те, що біржа повинна кредиторам близько $63,6 млн, тоді як вартість активів компанії становить $37,5 млн.

Проблеми біржі почалися на початку лютого 2014 року, коли біржа припинила виведення біткоїнів клієнтами, посилаючись на технічні проблеми. Правоохоронні органи Японії вже почали розслідування обставин раптового закриття Mt.Gox.

Віртуальна валюта біткоїн вперше з'явилася в 2009 році і відтоді впевнено набирала популярність серед інтернет-користувачів, проте останнім часом її положення стало погіршуватися через законодавчі обмеження, які наклали на її використання низка країн світу. Примітно, що Японія - одна з останніх найбільших економік світу, яка досі не прояснила свою позицію щодо біткоїнів. Президент Японського центрального банку Харухико Курода раніше заявляв, що в Токіо "відчувають великий інтерес до біткоїнів", однак жодних заходів в області регулювання віртуальної валюти місцеві фінансові влади поки не брали.

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