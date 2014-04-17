Український ринок знижується на торгах у четвер - індекс українських акцій UX знизився станом на 10:50 на 0,48% - до 1081,03 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 3,2 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2,7 млн грн.

Серед лідерів зниження - акції Єнакіївського метзаводу (-2,58%), «Мотор Січ» (-1,78%), «Азовсталі» (-1,38%).

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На російському фондовому ринку на торгах у четвер спостерігається зростання. Індекс ММВБ підвищився на 0,69%, індекс РТС - на 1,15%. Акції «Сбербанку» підвищилися на 0,72%, «Газпрому» - на 0,98%, «Лукойлу» - на 0,64%.

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На європейських фондових біржах спостерігається незначне зниження. Індекс FTSE 100 знизився на 0,06%, індекс Dax - також на 0,06%.

