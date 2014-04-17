Україна випустить «військові» казначейські зобов'язання на 100 млн гривень - постанова

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів України випуск казначейських зобов'язань «Військові» на 100 млн грн зі строком обігу 24 місяці, повідомляється в постанові від 1 квітня №100, опублікованій на сайті уряду.

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«Міністерству фінансів здійснити випуск казначейських зобов'язань «Військові» на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 100 млн грн з терміном обігу 24 місяці у кількості 100 тис. штук номінальною вартістю 1 тис. грн однією серією «В», - йдеться в постанові.

Крім цього, Кабмін доручив Мінфіну передбачити в державному бюджеті кошти для обслуговування та погашення цих зобов'язань, визначити терміни їх випуску, забезпечити виготовлення бланків на банкнотно-монетному дворі НБУ й укласти договір з генеральним агентом розміщення.

Також Кабмін затвердив умови розміщення та погашення зобов'язань і повідомив, що генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань є державний «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує випустити «військові облігації» загальним обсягом до 7 млрд грн. Папери будуть пропонуватися комерційним банкам, юридичним та фізичним особам.

Зокрема, на початку квітня Мінфін повідомляв про наміри випустити держпапери для фінансування потреб Збройних сил України на загальну суму 1,1 млрд грн.