Україна виплатила $46,875 млн за єврооблігаціями 2013 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2013 року на 46,875 млн дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплачений купон за облігаціями зовнішньої державної позики, які випустили у квітні 2013 року на 1,25 млрд дол. США з погашенням в 2023 році за ставкою 7,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за січень 2014 рокузросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

Світовий банк прогнозує рівень державного і гарантованого державою боргу України у 47,4% в 2014 і 48,5% ВВП в 2015 році.

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