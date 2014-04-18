Інвестори знову виводять гроші з орієнтованих на РФ фондів

Про це свідчить звіт EPFR Global, на який посилаються Sberbank CIB, "Ренесанс Капітал" і ВТБ Капітал.

Російські міждержавні фонди скоротили активи на $161 мільйон за тиждень до 16 квітня, тоді як інвестиції у фонди країн БРІКС становили $783 мільйони, пише "Рейтер".

Найбільш значним був приплив коштів у китайські фонди, понад $300 мільйонів, незважаючи на дані, що свідчать про уповільнення економічного зростання. На другому місці виявилися фонди Бразилії, отримали $259 мільйонів.

У сегменті ринків відтік коштів крім Росії показала тільки Туреччина, втратила $20 мільйонів.

Загалом фонди, що працюють на ринках, що розвиваються, отримали за тиждень, що розглядався, $1,7 мільярда нових грошей, не дотягнувши до результатів минулого тижня. Інвестори побоюються вкладати на тривалий термін, про це свідчить той факт, що велика частина нових грошей, $1,4 мільярда, надійшла в спекулятивні фонди ETF.

З орієнтованих на регіон EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) фондів інвестори вивели за тиждень $280 мільйонів, причому левова частка цієї суми покинула фонди РФ.

Що стосується європейських фондів, то найбільш помітний приплив спостерігався в біржові фонди з великою часткою інвестицій на ринках PIIGS (Португалії, Італії, Ірландії, Греції та Іспанії).

Російський індекс MSCI Russia за підсумками розглянутої тижня опинився в трійці аутсайдерів, втративши більше 3%.