Інвестори знову виводять гроші з орієнтованих на РФ фондів
Орієнтовані на РФ фонди знову були обділені увагою інвесторів на ринках, що розвиваються, після трьох тижнів припливу.
Про це свідчить звіт EPFR Global, на який посилаються Sberbank CIB, "Ренесанс Капітал" і ВТБ Капітал.
Російські міждержавні фонди скоротили активи на $161 мільйон за тиждень до 16 квітня, тоді як інвестиції у фонди країн БРІКС становили $783 мільйони, пише "Рейтер".
Найбільш значним був приплив коштів у китайські фонди, понад $300 мільйонів, незважаючи на дані, що свідчать про уповільнення економічного зростання. На другому місці виявилися фонди Бразилії, отримали $259 мільйонів.
У сегменті ринків відтік коштів крім Росії показала тільки Туреччина, втратила $20 мільйонів.
Загалом фонди, що працюють на ринках, що розвиваються, отримали за тиждень, що розглядався, $1,7 мільярда нових грошей, не дотягнувши до результатів минулого тижня. Інвестори побоюються вкладати на тривалий термін, про це свідчить той факт, що велика частина нових грошей, $1,4 мільярда, надійшла в спекулятивні фонди ETF.
З орієнтованих на регіон EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) фондів інвестори вивели за тиждень $280 мільйонів, причому левова частка цієї суми покинула фонди РФ.
Що стосується європейських фондів, то найбільш помітний приплив спостерігався в біржові фонди з великою часткою інвестицій на ринках PIIGS (Португалії, Італії, Ірландії, Греції та Іспанії).
Російський індекс MSCI Russia за підсумками розглянутої тижня опинився в трійці аутсайдерів, втративши більше 3%.