Американський фонд Templeton продовжує скуповувати держоблігації України - ЗМІ

Інвестиційний фонд Templeton Global Income Fund у першому кварталі 2014 року збільшив вкладення в держоблігації України з 2,1 до 4,9% від свого мільярдного портфеля, зазначено у звітності фонду.

Станом на кінець першого кварталу в українські бонди було інвестовано близько $50 млн, портфель українських паперів на кінець 2013 року становив близько $20,7 млн.

Фонди групи Franklin Templeton залишаються найбільшими приватними власниками українських бондів (усього вкладено близько $7 млрд). З початку 2014 року вони за два місяці втратили на цій інвестиції понад $500 млн, пише ИТАР-ТАСС.

Прибутковість держбондів України зростала, а їх вартість падала на тлі політичної невизначеності в країні. Зростання відсотків за бондами відображає побоювання інвесторів щодо політичної невизначеності.

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Як повідомлялося раніше, американський інвестиційний фонд Franklin Templeton став найбільшим кредитором України в результаті придбання державних облігацій у четвертому кварталі минулого року.

За інформацією агентства Bloomberg, обсяг держборгу України під контролем фонду в четвертому кварталі 2013 року зріс на 252 млн дол. за номінальною вартістю - до 3,8 млрд дол. З урахуванням вкладень європейських партнерів фонду, вкладення оцінюються у 6,4 млрд дол., що становить більш ніж третину зовнішніх валютних облігацій України.