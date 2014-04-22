Українські акції на Варшавській біржі подешевшали за тиждень на 7%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі минулого тижня продовжили дешевшати на тлі негативної динаміки основних індексів, що призвело до падіння WIG-Ukraine ще на 6,77% після зниження на 3% за попередній тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив останній день торгів минулого тижня (четвер у зв'язку з великодніми святами) на рівні, близькому до мінімального за останні чотири сесії - 329,84 пункта.

Минулого тижня подорожчали акції тільки двох з 11 компаній з України, що котируються на головному майданчику ВФБ: IMC (+3,5%) і KDM Shipping (+1,5%).

Лідером падіння стали спекулятивні папери Agroton і Coal Energy, які втратили майже 20% і 16% відповідно своєї вартості, а також два найбільших українських емітента на польській біржі: Kernel і Astarta, подешевшали на 8% і 10% відповідно.

Папери Kernela, що входить до "блакитних фішок", знову коштували менше 30 злотих, а Astarta - менше 40 злотих (1 дол. - 3 злотих).

Індикатор всього польського ринку WIG втратив за тиждень 1,7% на тлі зниження на 1,3% індексу найбільш ліквідних компаній ринку WIG30.

Як повідомляв УНІАН, обновивший в середині березня свій історичний мінімум на рівні 295,17 пункта WIG-Ukraine до початку квітня піднявся на 25%, після чого знову почав знижуватися.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Інші входять до створеного у травні 2011 року індекса WIG-Ukraine, запущеного з базових тисячі пунктів.