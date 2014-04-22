Мінфін залучив до держбюджету 4 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 22 квітня, залучило до держбюджету 4 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 3 роки під 15% річних, задовольнивши 4 поданих заявки інвесторів.

Мінфін також повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 15 квітня залучив до держбюджету 587,664 млн. грн, 9 квітня - 391,044 млн. грн, 8 квітня - 103,663 млн. грн, 1 квітня - 282,066 млн. грн. До кінця місяця Мінфін планує провести ще один плановий аукціон 29 квітня.

За оперативними даними Держказначейства на 22 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 25,4178 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 17,784 млрд грн, на обслуговування держборгу - 10,666 млрд грн.

Станом на 22 квітня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 283,554 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 172,147 млрд грн, у власності банків - 84,984 млрд грн, нерезидентів - 15,673 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.