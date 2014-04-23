Слідом за Грецією на міжнародний ринок капіталу повертається Португалія

Слідом за Грецією на міжнародний ринок позик повертається і Португалія. Її боргові зобов'язання знову користуються попитом у інвесторів.

22 квітня прибутковість за 10-річними облігаціями Португалії досягла 3,7 відсотка, що є рекордно низьким рівнем з початку 2006 року, повідомляє агентство dpa. Причиною, на думку експертів, став намір країни провести перший за минулі три роки аукціон з продажу боргових зобов'язань з терміном погашення 10 років. Цей аукціон відбудеться 23 квітня. Передбачається, що він принесе скарбниці 750 мільйонів євро, пише DW.

Португалія прагне отримати повний доступ до боргового ринку перед завершенням 17 травня 78-мільярдної програми фінансової допомоги від "трійки" міжнародних кредиторів (Євросоюзу, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду). Лісабону належить переконати "трійку" в здатності країни самостійно фінансуватися на ринку зовнішніх запозичень та погашати надані їй кредити.

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