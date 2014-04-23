Уряд переніс випуск ПДВ-облігацій на першу половину травня

Кабінет міністрів України переніс перший випуск облігацій для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість на першу половину травня, повідомив перед засіданням уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«На квітень ми не планували випуск, ми просто не встигаємо робити», - сказав Шлапак. Зараз, за словами міністра, йде робота з інвентаризації заборгованостей. «Цю роботу веде Податкова, думаю, що в першій половині травня випуск буде здійснено».

При цьому міністр відмовився назвати умови випуску паперів, пославшись на те, що умови є предметом переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, про можливість випуску ПДВ-облігацій наприкінці лютого 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання.

Можливий обсяг випуску ПДВ-облігацій становитиме від 15-16 млрд грн до 20 млрд грн. Перший випуск паперів міг відбутися уже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років.

Водночас, бізнес уже звернувся до Кабміну з проханням установити купон за такими облігаціями на рівні 10% та надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери в якості застави за кредитами та операціями прямого РЕПО.