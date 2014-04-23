Аграрний фонд хоче випустити облігації на 5 млрд гривень

Аграрний фонд планує здійснити приватне розміщення облігацій серій A - E на загальну суму 5 млрд грн, йдеться в повідомленні фонду у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Аграрний фонд має намір випустити 50 тис. іменних відсоткових звичайних облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн за штуку.

Основною метою залучення коштів є надання фінансової підтримки сільгоспвиробникам в період проведення польових робіт та забезпечення продовольчої безпеки країни. При цьому отримані від розміщення облігацій кошти в повному обсязі будуть спрямовані на закупівлю зерна.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду у розмірі 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд був створений в 2005 році і виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

Аграрний фонд провів форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року і приступив до форвардної програми-2014.

