Біржа «Перспектива» за перший квартал скоротила прибуток у 17 разів

Фондова біржа «Перспектива» за підсумками першого кварталу 2014 року отримала чистий прибуток у розмірі 5 тис. грн, що в 17 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в біржовому повідомленні, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як наголошують у повідомленні, у січні-березні п.р. валовий прибуток біржі склав 36 тис. грн, чистий дохід - 452 тис. грн, собівартість реалізованих послуг - 416 тис. грн.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року.

Чистий прибуток фондової біржі «Перспектива» за підсумками 2013 року склала 20 тис. грн.

У 2013 році ФБ "Перспектива" посіла перше місце серед бірж за обсягом торгів, її частка у загальному обігу минулого року зросла до 67% з 55% роком раніше.

