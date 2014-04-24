Мінфін залучив до держбюджету майже 75 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 24 квітня, залучило до держбюджету 74,960 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив усі кошти в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 5 років під 14,3% річних, задовольнивши єдину подану заявку інвестора.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетним кодексом і Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 22 квітня залучив до держбюджету 4 млрд грн, 15 квітня - 587,664 млн грн, 9 квітня - 391,044 млн грн, 8 квітня - 103,663 млн грн, 1 квітня - 282,066 млн грн. До кінця місяця Мінфін планував провести ще один плановий аукціон 29 квітня.

За оперативними даними Держказначейства на 22 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 25,4178 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 17,784 млрд грн на обслуговування держборгу - 10,666 млрд грн.

Станом на 23 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 283,442 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 172,147 млрд грн, у власності банків - 84,787 млрд грн, нерезидентів - 15,696 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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