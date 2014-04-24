Реакція Кремля на події у Слов'янську обвалила російський фондовий ринок

Індекс Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ) вперше з 25 березня опустився нижче 1300 пунктів після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про початок військових навчань поруч із кордоном України.

Про це свідчать дані біржі.

До 17.09 мск індекс ММВБ знизився на 2,2% - до 1299,8 пункту, індекс РТС впав на 2,3% - до 1144,91 пункту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.

«Ми змушені реагувати на такий розвиток ситуації», - заявив міністр оборони.

За його словами, «з сьогоднішнього дня в прикордонних з Україною районах розпочалися навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових з'єднань Південного і Західного військових округів».

«Війська відпрацьовують питання здійснення маршів своїм ходом і розгортання для виконання завдань за призначенням», - уточнив він.

Шойгу також повідомив, що «авіація виконає польоти з відпрацювання дій поблизу державного кордону».

