S&P знизило рейтинг Росії, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило суверенний рейтинг Росії в іноземній валюті до "BBB-" з "BBB", прогноз за рейтингом негативний, повідомляється в прес-релізі агентства, передає Прайм.

Довгостроковий рейтинг в національній валюті був знижений до "BBB" з "BBB+". Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті агентство знизило до "A-3", аналогічний рейтинг за національною шкалою - підтвердило на рівні "A-2".

Рейтингова дія пов'язана з ризиками погіршення умов зовнішнього фінансування для економіки Росії.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Standard & poor's змінило прогноз щодо кредитних рейтингів Росії зі "стабільного" на "негативний".

В кінці березня Standard & poor's змінило прогноз щодо рейтингів низки найбільших російських компаній зі "стабільного" на "негативний", в тому числі "Газпрому", "Роснафти", "Транснафти", "Лукойлу", РЖД і ВеБу.



