Fitch поліпшило прогнози за рейтингами Італії та Кіпру

Міжнародне рейтингове агентство Fitch поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента "BBB+" Італії і за аналогічним рейтингом в іноземній валюті "B-" Кіпру до стабільного з негативного, повідомляється в прес-релізі агентства, повідомляє "Прайм".

Зазначені рейтинги були підтверджені. Крім того, Fitch підвищило довгостроковий РДЕ Кіпру в національній валюті до "B-" з "CCC".

Також міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Кіпру в іноземній і національній валюті до "B" з "B-", прогноз за рейтингом - позитивний, повідомляється в прес-релізі агентства.

Короткостроковий рейтинг був підтверджений на рівні "B". S&P відзначає, що рейтингова дія ґрунтується на поліпшенні ситуації в економіці Кіпру, яке перевершило очікування аналітиків.