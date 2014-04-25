Інвестори продовжують виводити гроші з фондового ринку РФ

Відтік капіталу з фондів, що вкладають кошти в російський фондовий ринок, склав з 17 по 23 квітня $67 млн проти відтоку в розмірі $161 млн тижнем раніше, повідомляє Вести.Экономика з посиланням на Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)

Відтік капіталу з російського ринку зберігається другий тиждень поспіль. Традиційні фонди втратили $57 млн, ETF (Exchange Traded Funds - фонди, паї яких обертаються на біржі) втратили $10 млн. Таким чином, поступовий відтік капіталу відновився.

Тим не менш приплив капіталу у фонди, орієнтовані на ринки, що розвиваються, склав минулого тижня $466 млн. Це найменший тижневий приплив у квітні, що стало тривожним знаком для тих, хто робив ставку на довгостроковий приплив коштів на ринки, що розвиваються.

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"Ставки на швидкий і потужний відскік російського ринку після розпродажу, викликаного подіями в Криму, поступово сходять нанівець на тлі посилення напруженості навколо Східної України. Ризики подальшої ескалації протягом найближчих днів і тижнів до моменту президентських виборів у цій країні 25 травня повинні охолодити гарячі голови, які надто серйозно розраховують на потужне ралі російських котирувань.

У той же час ранні індикатори свідчать про те, що макро - і мікроекономічні фундаментальні показники продовжують погіршуватися по мірі проходження II кварталу 2014 р. Все це, на наш погляд, робить російський ринок акцій вразливим у короткостроковій перспективі", - зазначено в огляді ІК "Уралсиб Кепітал".