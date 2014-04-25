Латвія розмістила 10-річні облігації на 1 млрд євро

11:05, 25 квітня 2014
Фондовий ринок
0

Фіксована процентна ставка випуску - 2,875% річних, прибутковість - 2,961%.

Спрос на аукционе превысил предложение более чем в 3 раза / replika.md

Латвія в четвер розмістила 10-річні облігації на один мільярд євро, повідомляє інтернет-портал РИА Новости з посиланням на Delfi.

Фіксована процентна ставка випуску - 2,875% річних, прибутковість - 2,961%. Попит на аукціоні перевищив пропозицію більш ніж утричі. Розміщення здійснено відповідно до державної стратегії запозичення.

У січні 2014 року Латвія розмістила 7-річні облігації, також на один мільярд євро, зі ставкою купона 2,625% річних і прибутковістю 2,815%. Тоді попит на латвійські облігації в чотири рази перевищив пропозицію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter