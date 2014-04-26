Fitch підвищило рейтинг Іспанії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Іспанії на один щабель - до "ВВВ+" з "ВВВ -", прогноз - стабільний, йдеться в прес-релізі агентства, передає Прайм.

Одночасно Fitch підтвердило короткостроковий РДЕ Іспанії на рівні "F2" і підвищило країнову стелю за рейтингами до "АА+" з "АА".

Аналітики агентства зазначають, що з часу зниження рейтингів Іспанії в 2012 році ризики в частині кредитоспроможності країни знизилися, покращилися умови фінансування, економічний прогноз став більш визначеним, а проблеми іспанських банків, які створювали додаткове навантаження на державу, значною мірою були вирішені.

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Структурні реформи ринку праці, пенсійної системи, податково-бюджетної політики і фінансового сектора, які були проведені владою у відповідь на кризу, поліпшили довгострокову перспективу Іспанії, відзначає Fitch.

Агентство прогнозує, що державний борг Іспанії досягне пікового рівня в 104% ВВП в 2016 році, після чого почне поступово знижуватися за умови, що процентні ставки залишаться близько до поточних рівнів.

