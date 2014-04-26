Вартість акцій Яндекса за підсумками дня впала більш ніж на 10%

Котирування акцій російської інтернет-компанії Яндекс за підсумками торгів на американській електронної біржі NASDAQ у п'ятницю впали на 10,06% (2,68 долара) - до 24,00 долара за штуку. Днем раніше цінні папери компанії подешевшали на 5,57%, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Таким чином, вартість акцій Яндекса зараз виявилася нижчою, ніж під час первинного розміщення у 2011 році. Тоді компанія продала їх інвесторам за ціною 25 доларів за штуку.

У четвер ряд іноземних ЗМІ повідомили про те, що в Росії нібито буде посилено контроль над Інтернетом.

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Яндекс - найбільша пошукова система в Росії, акції компанії котируються на американській NASDAQ. Акціонерами компанії є, в тому числі, засновник і гендиректор Аркадій Волож та інвестиційна компанія Baring Vostok Capital Partners.

24 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає потрібним і важливим розміщувати на території Росії сервери великих національних інтернет-ресурсів, що захистить інформацію, яка на них зберігається. Глава держави додав, що зараз основний потік даних йде через сервери, розташовані в США, де все контролюється. "Все це (інтернет) виникло як спецпроект ЦРУ США, так і розвивається", - нагадав Путін.

