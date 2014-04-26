Російський ринок акцій впав до мінімуму більш ніж за місяць

Російський ринок акцій закрив зниженням п'яту сесію поспіль і досяг мінімумів більш ніж за місяць на тлі рішення агентства S&P знизити суверенний кредитний рейтинг РФ, передає Прайм.

За підсумками п'ятниці індекс ММВБ упав на 1,57% і склав 1280,12 пункту, індекс РТС - на 2,29%, до 1119,37 пункту, свідчать дані Московської біржі.

Минулого тижня індекси падали кожен торговий день. За підсумками ММВБ втратив 5,6%, РТС - 6,7%.

Тон падіння в п'ятницю з самого ранку було задано рішенням S&P знизити суверенний рейтинг Росії в іноземній валюті до "BBB-" з "BBB". При цьому прогноз за рейтингом залишився негативним. Агентство пояснило своє рішення ризиками погіршення умов зовнішнього фінансування для економіки РФ.

Гостроти ситуації додав той факт, що одночасно S&P підвищило рейтинг Кіпру і встановило позитивний прогноз за ним.

Додатковим негативом стали традиційні тижневі дані EPFR, які показали, що відтік з фондів, які інвестують у російські активи продовжився. За тиждень з 17 по 23 квітня він становив 67 мільйонів доларів проти 161 мільйона тижнем раніше.

На цьому тлі рубль пробив позначку в 36 рублів проти долара, а індекс ММВБ закріпився нижче психологічного рівня в 1300 пунктів.

На тлі ослаблення російської валюти прискорили падіння акції Сбербанку- 4,51%. Вони втратили 4,51% і впритул наблизилися до мінімуму за 2,5 роки, які були показані 14 березня. Акції "Інтер РАО" -4,51% і ФСК - 4,48% також виявилися в лідерах зниження, втративши 4,5% і 4,3% відповідно.

На понеділок запланований перегляд рейтингу Росії агентством Moody's, і ймовірність його зниження дуже велика.