Українські акції на Варшавській біржі подешевшали ще на 2,5%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі дешевшали три тижні поспіль, що призвело до зниження індексу WIG-Ukraine за останні п'ять торгових сесій ще на 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор на тлі негативної динаміки польських фондових індексів завершив торги п'ятниці на мінімальних рівнях минулого тижня - 332,07 пункта.

"Блакитні фішки" польського ринку і індикатор широкого ринку втратили близько 0,6%.

Минулого тижня подешевшали папери дев'яти з одинадцяти українських емітентів на Варшавській біржі.

Без урахування спекулятивних акцій, що найбільше зниження зафіксували KSG Agro (-4,9%) і Milkiland (-4,2%).

Дві найбільші українські компанії на Варшавській біржі - Kernel і Astarta зменшили капіталізацію на 3,5% і 2,2% відповідно.

Минулого тижня, як і тижнем раніше, подорожчали тільки акції IMC, додали 3,2%.

На тих же рівнях папери котирувалися судноплавної KDM Shipping.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, обновивший в середині березня свій історичний мінімум на рівні 295,17 пункта, до початку квітня піднявся на 25%, після чого знову почав знижуватися.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких - на альтернативному майданчику для менших емітентів NewConnect. Інші входять до індекса WIG-Ukraine, створеного у травні 2011 року і запущеного з базових тисячі пунктів.

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