Інвестори на українському ринку акцій зберігають спокій - трейдер

Як наголошується у звіті, індекс UX у п'ятницю почав торговельну сесію з падіння, але на закриття торгів ринок зумів відіграти велику частину втрат і закінчити день із невеликим просіданням у 0,23%, закрившись на позначці 1124,97 пункту.

Американські торгові майданчики показали негативну динаміку. На хід торгів вплинули негативні звіти провідних американських компаній. Так, квартальні прибутки Ford і виробника побутової техніки Whirlpool не виправдали очікувань аналітиків. За підсумками торгів у США індекс Dow Jones знизився на 0,85%, S&P500 - на 0,81%, Nasdaq - на 1,75%.

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Азіатські індекси сьогодні торгуються зі втратою у вазі. Так, індекси HANG SENG, Shanghai Composite та Nikkei знизився на 0,31%, 1,45% і 0,98% відповідно. Ф'ючерс на широкий індекс S&P500 зранку зріс на 0,11%, а російський MICEX з відкриття впав на 1,237%.

"Незважаючи на нестабільну ситуацію на сході країни і такий зовнішній фон, інвестори зберігають спокій", - наголошується в звіті трейдера.

Як повідомляв УНІАН, український фондовий ринок почав тиждень з істотного зниження - індекс українських акцій UX у понеділок, 28 квітня, станом на 10:50 знизився на 1,54% - до 1107,70 пункту. Загальний обсяг угод склав 4,1 млн грн, із них на фондовий ринок припало 3,8 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Азовсталі» (-4,47%) і Авдіївського коксохіму (-3,95%).