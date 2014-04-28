Прибуток біржі ПФТС за квартал зріс учетверо

Прибуток фондової біржі ПФТС за підсумками першого кварталу ц.р. зріс у 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 957 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили у прес-службі з посиланням на голову правління ПФТС Ігоря Селецького, в планах біржі на перше півріччя - покриття всіх збитків, які були отримані у 2011-2012 рр.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток фондової біржі ПФТС за підсумками 2013 р. склав 2,3 млн грн. Акціонери ПФТС на чергових загальних зборах 23 квітня прийняли рішення направити весь отриманий у 2013 році прибуток на покриття збитків попередніх років.

За підсумками 2014 року біржа розраховує збільшити свій прибуток до 5 млн грн.

Загальний обсяг торгів на ПФТС за підсумками 2013 року склав 113 млрд грн.

На сьогоднішній день контрольним пакетом у фондовій біржі ПФТС володіє Московська біржа, створена в ході об'єднання ММВБ і РТС.