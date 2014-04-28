S&P знизило рейтинги найбільших держкомпаній Росії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's знизило довгостроковий рейтинг 5 російських компаній - ВАТ "Російські залізниці", "Газпрому", "Роснафти", "Транснафти" і "ФСК ЄЕС" до "BBB-" з "BBB", йдеться в прес-релізі агентства, повідомляє Вести.Экономика.

Також були переглянуті рейтинги "дочок" Російських залізниць - "Федеральної пасажирської компанії" (ФПК), які збігаються з рейтингами материнського холдингу.

Перегляд також зачепив ряд SPV-компаній зазначених емітентів, включаючи Gazprom ECP S.A., TransCapitalInvest Ltd., TNK-BP Finance S.A. та інших, а також розміщених через них випусків боргових зобов'язань.

Прогноз за рейтингами - "негативний".

Перегляд рейтингів компаній пішов за переглядом суверенних рейтингів Російської Федерації.

Нагадаємо, 25 квітня S&P погіршило довгостроковий рейтинг Російської Федерації за облігаціями в іноземній валюті з "BBB" до "BBB-".

