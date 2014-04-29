Мінфін залучив до держбюджету 1,6 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 29 квітня, залучило до держбюджету 1,637 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, основну частку коштів у 1,617 млрд грн Мінфін залучив в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 3 роки під 15% річних, задовольнивши подані дві заявки інвесторів. Також Мінфін залучив 19,516 млн грн, розмістивши гривневі облігації на 3 місяці під 9,95% річних за однією з п'яти поданих заявок. Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетним кодексом і Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 24 квітня залучив до держбюджету 74,960 млн грн, 22 квітня - 4 млрд грн, 15 квітня - 587,664 млн грн, 9 квітня - 391,044 млн грн, 8 квітня - 103,663 млн грн, 1 квітня - 282,066 млн грн.

За оперативними даними Держказначейства на 28 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 29,491 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 19,543 млрд грн на обслуговування держборгу - 11,305 млрд грн.

Станом на 28 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 286,515 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 173,685 млрд грн, у власності банків - 86,214 млрд грн, нерезидентів - 15,860 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.