Акції Twitter впали на 10%

Акції компанії Twitter впали на 10% - до $38,5 за цінний папір після публікації фінансової звітності за підсумками першого кварталу 2014 року. Капіталізація Twitterстановить $24 млрд, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Інвестори порахували зростання місячної аудиторії активних користувачів сервісу недостатнім. За підсумками кварталу кількість користувачів Twitter зросла на 25% - до 255 млн осіб, тоді як за попередній період зростання становив 30%.

Як раніше повідомляв The Wall Street Journal, очікувалося, що за звітний період сервіс мікроблогів залучить близько 400 млн активних користувачів. Однак цього не сталося.

Згідно з опублікованими показниками, чистий збиток компанії за підсумками першого кварталу зріс у 4,8 разу - до $132 млн порівняно з $27 млн збитку роком раніше. Квартальна виручка Twitter зросла більш ніж удвічі (119%) і склала $250,5 млн.

Як прогнозує Twitter, у другому кварталі 2014 року виручка компанії змінюватиметься в діапозоні від $270 млн до $280 млн.

Соціальна мережа Twitter являє собою сервіс мікроблогів для публічного обміну короткими повідомленнями. Компанія була створена у 2006 році. В листопаді 2013 року компанія вийшла на IPO, розмістивши свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі на суму $1,82 млрд. Капіталізація Twitter становить $22,9 млрд.

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