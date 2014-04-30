Інвестори на українському фондовому ринку вчора продавали акції - експерт

Більшість інвесторів учора, 29 квітня, на відкритті українського фондового ринку почали продажі на тлі ситуації в східних регіонах України, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

Як наголошується у звіті, окремі аналітики вже встигли заявити у вкрай негативному ключі, що якщо ситуація буде затягуватися подібним чином і далі, то зовсім скоро це принесе Україні складні економічні та фінансові проблеми. Зниження на українському ринку тривало протягом усього вчорашнього дня.

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Навіть заява про те, що "Мотор Січ" спрямує на виплату дивідендів за 2013 р. 29,4 млн грн (близько 12 грн на акцію) ніяк не зупинило продавців протягом сесії. Поза тим, зазначається у звіті, під саме закриття видно було прагнення окремих учасників частково відіграти денне зниження.

Як наголошується у звіті, торги в США проходили 29 квітня в позитивному ключі. "Зараз на американських майданчиках спостерігається тенденція до формування нових історичних максимумів, і, можливо, ми побачимо основні індекси на нових рівнях", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, індекс UX у вівторок завершив торги зниженням на 0,79%. Обсяг торгів акціями на фондовому ринку склав 36,8 млн грн, із них на ринку заявок - 21,8 млн грн, на ринку РЕПО - 15,1 млн грн.