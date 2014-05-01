Індекс Dow Jones знову оновив рекорд

Індекс Dow Jones - найважливіший показник ділової активності в країні - зріс на 45,47 пункту (0,27%) і становив 16580,84 пункта, досягнувши таким чином нового історичного максимуму, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Індекс S&P 500 (включає 500 найбільших компаній американського ринку) підвищився на 5,62 пункта (0,30%) до позначки 1883,95 пункта. Індекс електронної біржі Nasdaq піднявся на 11,01 пункту (0,27%) до позначки 4114,55 пункту.

Фондові торги відкрилися зниженням індексів після виходу даних про те, що зростання ВВП США в першому кварталі 2014 року склав 0,1% в перерахунку на річні темпи. Ці дані виявилися помітно гірше прогнозів: аналітики очікували, що американська економіка зросте в першому кварталі на 1,2%.

Однак, настрій інвесторів покращився після того, як стали відомі підсумки у середу дводенного засідання ФРС. Американський центробанк не звернув уваги на слабкі дані з ВВП і оголосив про скорочення програми викупу активів ще на $10 млрд - до $45 млрд в місяць. Крім того, регулятор повідомив, що зростання економічної активності в країні останнім часом прискорився після різкого уповільнення взимку, пов'язаного з несприятливими погодними умовами.

Глава ФРС США заявила про необхідність додаткової підтримки економіки країни.

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