Варшавська біржа припиняє торги акціями трьох українських компаній

Варшавська фондова біржа відсьогодні припиняє торги акціями трьох українських компаній - Sadovaya Group, KSG Agro і Westa - через те, що вони не оприлюднили своїх звітів за 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, торги паперами цих компаній будуть припинені доти, доки вони не пояснять чому досі не були опубліковані звіти і чи є це порушенням діючих законів країн, під юрисдикцію яких вони підпадають.

Правління Варшавської біржі вирішило виключити з торгів акції цих компаній в минулу п'ятницю.

Згідно з рішенням правління, яким володіє агентство, ВФБ залишає за собою право не відновлювати торги паперами компаній навіть після надання біржі і ринку необхідної інформації за звітами.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, 11 з яких на головному майданчику польського фондового ринку, зокрема згадані фірми.

Папери виробника акумуляторів Westa, що дебютувала на Варшавській біржі в червні 2011 року, на останньому закритті коштували близько 0,5 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих), що на 96% дешевше, ніж у перший день торгів. Це найгірший результат з усіх українських компаній на польському ринку.

Став публічною компанією в кінці 2010 року вуглевидобувачів Sadovaya Group на останньому закритті коштував більше, ніж на 90% дешевше, ніж на дебюті, а вийшов на Варшавську біржу в травні 2011 року сільськогосподарський KSG Agro - майже на 80%.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine, до якого входять 11 компаній, на тлі захоплення росіянами українського Криму оновив свій історичний мінімум на рівні 295,17 пунктів c базових тисячу пунктів у травні 2011 року.

На ВФБ котируються папери 455 компаній - в тому числі 58 закордонних - загальною капіталізацією близько 300 млрд дол.

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