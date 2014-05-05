Українські акції на Варшавській біржі подешевшали на 5,4%

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, на кінець квітня дешевше, ніж в кінці березня, коштували 9 з 11 компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку.

Найбільше впала ціна на папери вугледобувної Coal Energy (-24%), сільськогосподарського KSG Agro і судноплавної KDM Shipping (18,5%).

При цьому акції останньої компанії досягли нового історичного мінімуму на рівні 11 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих), що майже на 70% дешевше, ніж у перший день торгів.

Найбільші українські компанії на Варшавській біржі - Kernel і Astarta - втратили за останній місяць 4,2% і 6,8% своєї капіталізації, відповідно.

Проти ринку котирувалися лише акції сільськогосподарської IMC, яка подорожчала майже на 9%. Спекулятивні папери Westa завершили торги квітня на тому ж рівні.

Індекс "блакитних фішок" на Варшавській біржі і головний індикатор широкого ринку WIG втратили за останній місяць менше 1%.

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Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив перший квартал поточного року майже на 30% нижче рівня кінця минулого року.

У 2013 році український індекс знизився на 25% після 36% мінуса роком раніше.

Варшавська біржа почала розраховувати WIG Ukraine з тисячі пунктів у травні 2011 року.