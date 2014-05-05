Мінфін не буде залучати валюту на ОВДП-на аукціонах у травні

Міністерство фінансів України планує провести в травні чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, на яких не заплановано розміщення валютних ОВДП, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін планує провести аукціони 6, 13, 20 і 27 травня. На першому аукціоні 6 травня Мінфін запропонує інвесторам гривневі ОВДП терміном обігу 3 роки, на другому й третьому аукціонах — 13 і 20 травня — гривневі ОВДП терміном обігу 3 місяці, а також 3 і 5 років. На останньому аукціоні 27 травня — гривневі ОВДП терміном обігу 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у квітні сім аукціонів із розміщення ОВДП, у ході яких залучив до держбюджету 7,076 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 28 квітня, з початку року до держбюджету надійшло 29,491 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 19,543 млрд грн, на обслуговування держборгу — 11,305 млрд грн.

Станом на 30 квітня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 288,257 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 175,188 млрд грн, у власності банків — 86,384 млрд грн, нерезидентів — 15,898 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.