Український ринок акцій почав тиждень з незначного зростання

Український ринок акцій почав новий торговельний тиждень з незначного зростання, станом на 11:00 на торгах 5 травня індекс українських акцій UX підвищився на 0,15%, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 2,5 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2 млн грн. Серед лідерів підвищення - акції Авдіївського коксохіму (+4,86%).

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На російському фондовому ринку спостерігається незначне зниження - індекс ММВБ знизився на 0,09%, індекс РТС - на 0,22%. Акції Сбербанку знизилися на 0,19%, «Газпрому» - на 0,17%, «Лукойлу» - на 0,30%.

На європейських фондових ринках спостерігається різноспрямована динаміка - індекс FTSE 100 підвищився на 0,2%, індекс Dax знизився на 0,11%.

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