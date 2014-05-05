Фонд Franklin Templeton скорочує вкладення в Росію і надає перевагу Україні - ЗМІ

Найбільший кредитор України американський інвестиційний фонд Franklin Templeton (FT) у першому кварталі поточного року продовжував скупку боргу України на тлі скорочень своїх вкладень у папери Російської Федерації, яку Захід вважає відповідальною за заворушення в ряді українських регіонів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звітність фонду.

За даними видання, американський фонд за перші три місяці року купив номіновані в доларах і євро боргові папери України на суму 62 млн дол., збільшивши свій портфель до 7,6 млрд дол.

За цей же час FT скоротив інвестиції в боргові папери Росії та російських компаній на 29 млн дол. - до 1,2 млрд дол.

Російський портфель фонду за останні шість місяців зменшився вже на більш ніж 200 млн дол.

Агентство відзначає, що Franklin Templeton, під управлінням якого перебувають активи вартістю 190 млрд дол., є найбільшим утримувачем боргів України та одним з найбільших в Російській Федерації.

"На тлі зростаючої загрози війни втрачають облігації обох країн, Хейзенстеб (керуючий фондом FТ Майкл Хейзенстеб - УНІАН), відомий своїми нестандартними ставками по таких країнах, як Ірландія та Угорщина, віддає перевагу Україні, а не Росії після його візиту до Києва минулого місяця і рекламує довготерміновий економічний потенціал України", - зазначає агентство.

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За даними індексу JPMorgan Chase & Co, українські доларові облігації у цьому році в середньому втратили 8% на тлі 4,4% зниження ціни російських паперів.

Як повідомляв УНІАН, Franklin Templeton в четвертому кварталі минулого року збільшив свій портфель боргових паперів України на 252 млн дол. і завдяки цьому став найбільшим кредитором української держави, контролюючи більше третини зовнішнього боргу країни.

Згідно з раніше оприлюдненими даними, обсяг українського держборгу під контролем фонду за номінальною вартістю на кінець минулого року становив 3,8 млрд дол., а з урахуванням вкладень європейських партнерів - у 6,4 млрд дол.