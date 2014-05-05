На українському ринку акцій зростання змінилося значним падінням
14:02, 05 травня 2014Фондовий ринок
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Індекс українських акцій UX знизився на 2,25%
На українському ринку акцій зростання змінилося значним зниженням
На українському ринку акцій зростання змінилося значним зниженням - індекс українських акцій UX знизився станом на 13:30 на 2,25% - до 1078,41 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг угод склав 7,3 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2,6 млн грн.
При цьому найбільше зниження спостерігається за акціями «Азовсталі» (-4,71%), Алчевського меткомбінату (-3,82%). Істотне зниження також спостерігається й на фондовій біржі ПФТС, біржовий індекс знизився на 1,88% - до 393,27 пункту.
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