Індекс Української біржі у квітні зріс на 8,2%

Обсяг торгів на терміновому ринку Української біржі за місяць зріс на 27,4% і склав 111,79 млн грн. (101 тис. контрактів), а кількість угод збільшилася на 8,3% і досягла значення 13,2 тис.

Обсяг торгів цінними паперами у квітні склав млн 572,4 грн (із них обсяг торгів акціями - 544,8 млн грн.), що на 19,5% більше, ніж у березні, а кількість угод, укладених на біржі за місяць, становила 31,6 тис.

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У квітні індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, зріс на 8,2% із 1 019,72 до 1 103,28 пунктів.

Кількість розрахованих угод на Українській біржі з держпаперами у квітні 2014 року склала 7 угод на загальну суму 1,15 млн грн.

Лідерами впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції "Центренерго", вплив яких склало 32,99 індексних пункту, "Райффайзен Банку Аваль" (19,89) і "Укрнафти" (17,37).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Центренерго", обсяг торгів за якими склав 45,5 млн грн, на другому місці "Укрнафта" - 38,8 млн грн, далі йдуть акції "Мотор Січі" - 37,4 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу склала 15,9%, 14,7% та 8,2% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів на Українській біржі у березні зріс на 11,8% і склав 566,6 млн грн.