Україна готова випустити ПДВ-облігації на 16,7 млрд гривень - МВФ

Можливий обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики, які будуть використані в якості інструменту для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємствам і організаціям, становитиме 16,7 млрд грн.

Про це йдеться у спеціальному дослідженні МВФ щодо України, текст якого розміщений на сайті організації.

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«Уряд, акумулювавши наявну на кінець 2013 року заборгованість, готовий випустити ОВДП на 16,7 млрд грн (1,1% ВВП). Папери будуть виключно ринковим інструментом з відповідною процентною ставкою», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, про можливість випуску ПДВ-облігацій наприкінці лютого 2014 року заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання.

Перший випуск паперів міг відбутися вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років. Проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що випуск перенесено на середину травня.

Представники бізнесу вже звернулися до Кабміну з проханням установити купон за такими облігаціями на рівні 10% та надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери в якості застави за кредитами та операціями прямого РЕПО.