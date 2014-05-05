Індекс Української біржі сьогодні впав майже на 4%
18:03, 05 травня 2014Фондовий ринок
0
Український фондовий ринок 5 травня значно знизився.
Індекс UX знизився на 3,88%, ПФТС - на 2,86%
Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 5 травня, знизився на 3,88% - до 1060,43 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 23,5 млн грн, із них на фондовому ринку - 19,8 млн грн, на терміновому ринку - 3,6 млн грн.
Читайте такожІндекс Української біржі у квітні зріс на 8,2%
Лідером зниження серед цінних паперів, що входять до індексного кошика, стали акції «Укрнафти» (-7,01%) і "Донбасенерго" (-6,87%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,86% - до 389,37 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав усього 863 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter