Кабмін повернув 30%-ний норматив дивідендів для підприємств із держчасткою

Кабінет міністрів України через місяць повернув до 30% базовий норматив відрахування частини прибуку, що направляється на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2013 році, для підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

Відповідне рішення закріплене в урядовійпостанові від 30 квітня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Кабмін вирішив збільшити до 50% норматив дивідендів за 2013 рік для підприємств з держчасткою.

За даними Фонду державного майна України, за 2012 рік надходження дивідендів до державного бюджету від підприємств з держчасткою становили 575 млн. грн.