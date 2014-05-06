Україна у другій половині року може випустити єврооблігації на $3 млрд

Як зазначається у спеціальній доповіді МВФ щодо України, текст якого розміщено на сайті організації, випуск паперів може бути здійснено трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.

Умови випуску паперів МВФ не наводить, але називає ймовірні терміни випуску, а саме – кінець липня, кінець вересня і кінець грудня. За часом ці терміни збігаються з плановою оцінкою економічної ситуації в Україні фахівцями МВФ. Така оцінка здійснюватиметься у рамках реалізації дворічної програми кредитування економіки нашої країни з боку МВФ загальним обсягом 17 млрд дол. Крім того, у цей самий час Україна розраховує одержати третій і четвертий транші кредиту МВФ обсягом 914,67 СДР (1,42 млрд дол.) кожний.

У МВФ також нагадали, що відновлення переговорів з Фондом рік тому – на початку 2013 року – дозволило Україні розмістити десятирічні євробонди з терміном погашення у 2023 році на загальну суму 2,25 млрд дол. під 7,5% річних. Проте наступна відмова влади країни від співпраці з Фондом закрила для України ринок зовнішніх запозичень», - наголошується у доповіді МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак допускав випуск облігацій зовнішньої і внутрішньої державної позики для залучення запозичень, які будуть спрямовані, зокрема, на обслуговування державного боргу країни. При цьому Шлапак також не називав умов випуску, підкреслюючи, що ключовим чинником виходу України на зовнішні ринки запозичень стане стабілізація вартості паперів і реалізація домовленостей України з Міжнародним валютним фондом.

За словами Шлапака, на початок квітня українські євробонди котирувалися на рівні 15-16% річних, тоді як прийнятна прибутковість, наприклад, за п'ятирічними єврооблігаціями України становить 6-7%.

Водночас наприкінці лютого прибутковість єврооблігацій України з терміном погашення в червні 2014 року досягла максимального рівня у 35,83%, а в цілому крива прибутковості бондів розмістилася у діапазоні 9,68-14,74%. Прибутковість десятирічних українських суверенних євробондів з терміном погашення у 2023 році наприкінці лютого зросла до історичного максимуму в 10,32% за ставки купону при розміщенні паперів в 7,5%-7,6%.