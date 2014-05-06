Мінфін почне розміщувати «військові» облігації з 21 травня

Міністерство фінансів України з 21 травня почне розміщення «військових» облігацій на 100 млн грн.

Відповідний наказ №415 про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань «Військові» серії В і форми бланку сертифікату казначейського зобов'язання «Військові» серії В розміщено на сайті парламенту.

Казначейські зобов'язання випускаються однією серією В кількістю 100 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. Термін обігу зобов'язань становить 2 роки, дата погашення — 18 травня 2016 року.

Згідно з наказом, із метою забезпечення однакового рівня прибутковості для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу збільшується залежно від дати продажу. В день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує випустити «військові» облігації загальним обсягом до 7 млрд грн. Папери пропонуватимуться комерційним банкам, юридичним і фізичним особам.

Зокрема, на початку квітня Мінфін повідомляв про наміри випустити держпапери для фінансування потреб Збройних сил України на загальну суму 1,1 млрд грн.

Кабінет міністрів своєю постановою від 1 квітня ц.р. доручив Міністерству фінансів України випустити казначейські зобов'язання «Військові» на 100 млн грн із терміном обігу 24 місяці.

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