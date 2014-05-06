Мінфін залучив до держбюджету 246,6 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 6 травня, залучило до держбюджету 246,603 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, найбільший обсяг коштів у сумі 146,603 млн грн Мінфін залучив у результаті розміщення 3-місячних облігацій у національній валюті під 9,95% річних, задовольнивши одну з трьох поданих заявок інвесторів. Також Мінфін залучив 100 млн грн, розмістивши 3-річні гривневі облігації під 15% річних по одній поданій заявці.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у квітні сім аукціонів з розміщення ОВДП, під час яких залучив до держбюджету 7,076 млрд грн. У травні Мінфін планує провести ще три ОВДП-аукціони - 13, 20 і 27 травня.

За оперативними даними Держказначейства на 1 травня, з початку року до держбюджету надійшло 31,111 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 20,981 млрд грн, на обслуговування держборгу — 12,027 млрд грн.

Станом на 5 травня, обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 286,800 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 174,810 млрд грн, у власності банків - 85,649 млрд грн, нерезидентів — 15,890 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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