Китайський інтернет-гігант Alibaba виходить на найбільше IPO в історії США

Велика китайська компанія, що працює в сфері інтернет-комерції, Alibaba Group Holding Ltd у вівторок, 6 травня, подала заявку на одне з найбільших в історії США первинне розміщення акцій, повідомляється на сайті комісії США з цінних паперів і бірж (SEC).

Згідно з опублікованими документами, Alibaba в результаті IPO має намір залучити 1 млрд дол., однак на думку багатьох експертів ринку компанія зможе залучити близько 15 млрд дол.

На поточний момент точний обсяг акцій, який планує розмістити на біржі Alibaba, не розголошується. Ця інформація буде розкрита ближче до дати IPO.

За даними видання Bloomberg, аналітики оцінюють капіталізацію китайського інтернет-гіганта в 170 млрд дол., що навіть більше, ніж капіталізація найбільшої соцмережі Facebook - 150 млрд дол. Експерти вважають, що після початку торгів капіталізація Alibaba може зрости до 250 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, китайська онлайн-компанія Alibaba Group Holding Ltd вирішила організувати первинне розміщення акцій в Нью-Йорку після того, як її переговори з регуляторами в Гонконзі закінчилися невдачею. Вибір нью-йоркського майданчика повинен полегшити засновнику компанії Джеку Ме і його команді менеджерів збереження контролю над фірмою через створення подвійної структури акціонерного капіталу - звичайної для таких інтернет-компаній, як Google Inc або Facebook Inc.

Довідка УНІАН. Alibaba Group Holding Ltd - велика китайська приватна компанія, що працює в сфері інтернет-комерції, основний власник публічної компанії Alibaba.com. Компанії також належать сайти Taobao і Tmall.

Alibaba Group володіє власною електронною платіжною системою - Alipay.

Штаб-квартира розташована в Ханчжоу (Китай). Основними видами діяльності Alibaba є торгові операції між компаніями (торгівля за схемою B2B), роздрібна онлайн-торгівля.