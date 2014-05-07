Київ знову продає акції Борщагівського хімфармзаводу

Департамент комунальної власності Києва 28 травня виставить на аукціонний продаж 29,95% акцій «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу», що належать територіальній громаді Києва.

Повідомлення про це надруковано у сьогоднішньому випуску муніципальної газети “Хрещатик”.

Стартова ціна пропонованого до продажу пакета - 143 млн 200 тис. грн.

Пакет акцій включає 3100 шт., номінальна вартість однієї акції —1 тис. 839 грн.

Аукціон буде проведено 28 травня 2014 року в електронній торговельній системі ПАТ "Фондова біржа "Перспектива".

В оголошенні зазначається, що ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" було створене 15 січня 1997 року.

Підприємство має земельну ділянку площею 36,65 га та будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 грудня 2013 р. - 825 чол.

Вид діяльності - виробництво готових лікарських засобів.

Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2013 р. - 19 036 тис. грн.

Балансова вартість основних фондів станом на 31 грудня 2013 р. - 488 394 тис. грн.

Заборгованість станом на 31 грудня 2013 р.: дебіторська - 161 347 тис. грн., кредиторська - 151 126 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013 рік - 638 943 тис. грн.

Вартість активів станом на 31 грудня 2013 р. - 911 139 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 р. Київ намагався провести аукціон з продажу 29,95% акцій науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ). 17 жовтня 2012 р. Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ) повідомила, що цей аукціон не відбувся через відсутність заявок від потенційних учасників.

Стартова ціна пакета була встановлена на рівні 278,331 млн грн.